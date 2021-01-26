شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6359 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 223 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 366 ألفا و807 حالات.

كما لفتت إلى تسجيل 203 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 358 ألفا و340