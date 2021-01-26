استقالة رئيس الوزراء الإيطالي من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة سعيا إلى غالبية جديدة بعد انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي.



ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم في 13 كانون الثاني/يناير بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

ويشارك حزب "إيطاليا فيفا" في الحكومة منذ صيف العام 2019 مع الحزب الديموقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم ( شعبوية)، مع دعم أحزاب صغيرة في البرلمان.

وليتمكن من البقاء في السلطة وتجنب الاستقالة، واجه كونتي مذكرة حجب ثقة أمام البرلمان الأسبوع الماضي.

وجاء التصويت لصالحه سهلا في مجلس النواب فيما واجه صعوبة في مجلس الشيوخ مع أكثرية نسبية بعد انسحاب أعضاء "إيطاليا فيفا".

وكان كونتي يجري منذ ذلك الحين مداولات مشحونة في الكواليس آملا باستقطاب برلمانيين مستقلين أو منشقين كانوا ليسمحوا له بالبقاء في السلطة مع تعديل وزاري. إلا أنه لم يفلح في مساعيه.