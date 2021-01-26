شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث السابق للبيت الأبيض: السعودية لها حق الدفاع عن نفسها ويجب أن نقف معها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشار المبعوث السابق للبيت الأبيض للشرق الأوسط جيسون جرينبلات بأنه يجب علينا كمواطنين أمريكيين الوقوف إلى جانب الدولة الحليف المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في مقعدي في مطار الرياض ومتأخرين سمعنا أن تأخير الإقلاع هو إطلاق صاروخ من الحوثيين الإرهابيين، كمواطن أمريكي يجب أن نقف مع الدولة الحليفة السعودية وشعبها، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها في وجه الهجوم الغجري».