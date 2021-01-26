شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستعد لإطلاق برنامج التطعيم للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط: رويترز

بدأت وزارة الصحة المغربية توزيع لقاحات وباء «كوفيد-19» في أنحاء المملكة مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة إفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس «كورونا» هذا الأسبوع.

وقال محمد بن عزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع (التطعيم) بوزارة الصحة المغربية: إنه تم تحديد مواعيد لتطعيم العاملين في القطاع الصحي بينما يسجل المواطنون أسماءهم عبر الإنترنت لتلقي اللقاح في ثلاثة آلاف موقع.

وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» جرى تصنيعها في معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح «سينوفارم» الصيني غداً الأربعاء.

وتضرر المغرب بجائحة «كورونا» بشكل كبير، حيث أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي حسبما قال صندوق النقد الدولي. كما زاد معدل البطالة إلى ما يقرب من 15 في المئة مع فقد نحو ربع مليون وظيفة.

وجاء تسلم اللقاحات، يوم الجمعة، بعد أسابيع من التأجيل، حيث دأب المسؤولون المغاربة على التعهد باقتراب بدء التطعيم اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة لقاح، منها 25 مليوناً من «أسترا زينيكا» والبقية من «سينوفارم»، مع استهداف المملكة تطعيم 25 مليون شخص، يمثلون أربعة أخماس عدد سكان البلاد على مدى ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، أوضح ابن عزوز أنه في ظل تزايد المنافسة العالمية على جرعات اللقاحات فإن قدرة المغرب على إطلاق برنامج وطني واسع النطاق تعتمد على تدفق ثابت للإمدادات.

واختار المغرب التركيز على اللقاحات التقليدية التي طورتها شركتا «أسترا زينيكا» و«سينوفارم» ولا تتطلب تخزيناً في أجواء شديدة البرودة لكنها تحتاج إلى جرعتين.

ووقعت المملكة اتفاقاً مع «سينوفارم» في أغسطس/آب يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب، إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج. وأبرمت اتفاقاً في سبتمبر/أيلول لشراء جرعات لقاح «أسترا زينيكا».