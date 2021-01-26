«الشارقة للتطوّع» يستقطـب 62 مشـاركاً في تنظيم أخذ اللقاح

الشارقة: ”الخليج 365”

طرح «مركز الشارقة للتطوع»، فرصة تطوعية ميدانية بعنوان «معاً للقاح كوفيد 19» التي أطلقتها منطقة الشارقة الطبية، التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتنظيم عملية إجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، في مختلف المواقع والأماكن المحددة في الشارقة، لتعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحدّ من انتشار الفيروس.

واستهدف المركز، استقطاب 62 متطوعاً، وتوزيعهم على مختلف مواقع التطعيم في الشارقة، والمشاركة في الأعمال الإشرافية والتنظيمية في مواقع الحدث، والأعمال الإدارية وإدخال البيانات المطلوبة، فضلاً عن تطبيق المهام الإرشادية، لتوجيه الجمهور باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والالتزام بالمسافة الآمنة المحددة.

ويسعى المركز إلى تسجيل المتطوعين، عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، وعرض مختلف الفرص التطوعية المتاحة في المجتمع، وخاصة المعنية بحماية الأفراد من عدوى انتشار الفيروس، واضعاً نصب عينيه أهمية الوقوف مع المؤسسات الصحية، منذ بداية انتشار الجائحة.

توحيد الجهود

وقالت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي: إن إطلاق مثل هذه الفرص التطوعية من منطقة الشارقة الطبية؛ يأتي تعزيزاً للدور التكاملي بين المؤسسات، وتوحيد الجهود في خدمة المجتمع وحماية سلامتهم. مشيرةً إلى أن المركز يتكامل مع المؤسسات الحكومية، بالعمل معاً على تعزيز منظومة العمل التطوعي وأهميتها، خلال هذه المرحلة الحرجة، فضلاً عن أنه يستهدف دعم جهود المتطوعين، وتوعيتهم وإشراكهم في عملية التطوع ضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي.

ودعت إلى التفاعل والمشاركة في الفرصة التطوعية لمساعدة المجتمع ومؤسساته؛ تلبية لنداء خدمة الوطن في جميع الأوقات.