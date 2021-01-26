«فينا» يجري تعديلات على النظام الأساسي ولائحة انتخابات السباحة

دبي: مسعد عبد الوهاب

عمم اتحاد السباحة على الأندية الإضافات والتعديلات التي وجه بها الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» لتضمينها النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، التي كان الاتحاد أرسلها إليه في وقت سابق، وطلب الاتحاد المحلي من الأندية موافاته برأيها في الخصوص في موعد غايته 31 من يناير الجاري، ومن أبر ما تضمنته التعديلات إنزال سقف المرشح للرئاسة إلى الثانوية العامة بدلاً من مؤهل جامعي، علاوة على تشديدات صارمة تتعلق بمكافحة المنشطات داخل وخارج المنافسات.

وتتضمن التعديلات التي طلبها «فينا» ما يلي:

في البند (1. 1. 15) ليكون «احترام النظام الأساسي والقوانين والتشريعات النافذة والميثاق الأولمبي وتطبيق جميع قرارات الاتحاد الدولي واللوائح والقرارات الصادرة عن اتحاد الإمارات للسباحة والاتحادات القارية والدولية، علماً أن التعديل على النص الأصلي هو إضافة كلمة (تطبيق) فقط.

وفي المادة (1. 19) الخاصة بالجمعية العمومية، أن يكون تعديل النظام الأساسي للاتحاد بعد الموافقة الكتابية من الاتحاد الدولي.

وفي المادة (1. 28) وتخص الجمعية العمومية الانتخابية:«يعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية مرة واحدة خلال فترة لاتزيد على 6 أشهر من نهاية الدورة الانتخابية ويحدد موعده بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للسباحة«، والتعديل المطلوب على النص الأصلي هو إضافة (والاتحاد الدولي للسباحة).

كما طلب الدولي إضافة ما يلي على النظام الأساسي بخصوص قواعد مكافحة المنشطات ومراقبة تعاطي المنشطات خارج المنافسات:«يلتزم الاتحاد الوطني بقواعد مكافحة المنشطات ويسمح بالرقابة عليها خارج المنافسة من قبل الاتحاد الدولي، على أن تشير لوائح الاتحاد بأنه يجب اعتبار أن جميع قواعد الاتحاد الدولي بما في ذلك قواعد مكافحة المنشطات، مدمجة ويجب أن تكون قابلة للتطبيق مباشرة وأن يتم الاتفاق عليها واتباعها من قبل المنافسين وموظفي دعم المنافسين والمدربين والأطباء والمديرين والإداريين المسؤولين والعاملين الطبيين أو المساعدين الطبيين، علاوة على قادة الفرق وممثلي النادي والاتحاد الوطني تحت اختصاصات الاتحاد المعني ( قواعد الاتحاد الدولي للسباحة «سي 8 – 2 – 7»، قواعد الاتحاد الدولي«دي 12»).

وفي لائحة الانتخابات: يتم تعديل المادة (4. 17) الخاصة بشروط الترشيح لتكون «بالنسبة للمرشح إلى منصب الرئيس أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي (الثانوية العامة) كحد أدنى، علماً أن النص الأصلي الذي اعتمدته الجمعية العمومية هو «بالنسبة للمرشح إلى منصب الرئيس أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي ( بكالوريوس / دبلوم عالٍ / أو ما يعادلها) معتمدة بدولة الإمارات».

كما يتم إضافة ما يلي على مقدمة اللائحة الانتخابية «هذه لائحة انتخابية ولا يقصد بها أن تكون جزءاً من النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للسباحة، يجب الموافقة على أي تعديلات مستقبلية لهذه اللائحة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة».

ويذكر أن الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» كان أوقف بتاريخ 22 من سبتمبر الماضي، انتخابات اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس بسبب عدم اعتماد اللوائح الداخلية للاتحاد من «فينا»، والتي كان مقرراً إجراؤها يوم 21 من أكتوبر الماضي بحسب الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات المختارة من الجمعية العمومية برئاسة محمد العامري وفق البرنامج الزمني، قبل أن يتم الإيقاف.