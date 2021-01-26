شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجسور بين شارعي الشيخ خليفة والشيخ راشد بن حميد بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت دائرة البلدية في عجمان، الجسور الرابطة بين شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ راشد بن حميد، لتسهيل وصول القادمين من منطقة الكورنيش إلى شارع الشيخ خليفة، الذي يعدّ أحد أهم الشوارع الرئيسية في الامارة، الذي يشهد حركة مركبات على مدار الساعة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، خلال تفقده المشروع المنجز، أن الدائرة تسعى لإنجاز المشاريع الحيوية التي يلمس أثرها سكان الإمارة وزوارها، وتسير خططها لإيجاد بنية عصرية توفر كل مقومات العيش الرغيد. موضحاً أن مشروع الجسور المقامة، أسهم في توفير الوقت للمتجهين من شارع الشيخ خليفة باتجاه الكورنيش.

وأوضح أن الدائرة نفذت مشروع تطوير شارع عبد الله بن عبود، ليصبح بثلاثة مسارات للقادمين من شارع الشيخ خليفة، ومسارين للقادمين من شارع الشيخ راشد بن حميد، ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الحيوية.

وتابع أن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية، تحظى بدعم دائم من الحكومة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير جميع أنواع التسهيلات، لإنجاز المشاريع التي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة كافة.

فيما قدم المهندس عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة شرحاً مفصلاً عن المشروع للشيخ راشد بن حميد، وعبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام للدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية خلال جولتهم الميدانية، متحدثاً عن مراحل العمل بالمشروع وأهدافه والجهود التي بذلت لإتمامه في وقت قياسي.

وبين أن المشروع وفر شبكة تصريف مياه أمطار وشبكة انارة في شارع عبدالله بن عبود. كما طورت الدائرة تقاطع الإشارة المرورية بزيادة عدد المسارات الى أربعة باتجاه مركز المدينة وباتجاه إمارة الشارقة.