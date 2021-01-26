شكرا لقرائتكم خبر عن 250 موظفاً وموظفة يتلقون اللقاح في «أشغال الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



استضافت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مبادرة تطعيم موظفيها باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة أفضل وبيئة عمل صحية، وحرصاً منها على مواكبة جهود الدولة في احتواء الفيروس.

وقال عبدالله بو علي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة إن وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي المتنقل، قامت بتطعيم 250 موظفاً في أشغال الشارقة إضافة إلى موظفي دائرة الإسكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مقر الأشغال بالناصرية.

وتابع أن الدائرة عملت خلال الأيام الماضية على حصر أعداد الموظفين الراغبين في تلقي اللقاح للتأكد من إدراجهم ضمن الفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح، مبيناً أن اللقاح يعد خطوة إيجابية وبناءة في درب التعافي التام والمنشود.

وبين أن الدائرة تحتضن فئات أكثر عرضة للمخالطة والتعامل مع أفراد المجتمع كافة وبالأخص المهندسون الميدانيون بما يعد متطلباً للوقاية التامة للموظفين والمتعاملين والجمهورـ وعليه ارتأت الدائرة تقديم اللقاح، الذي يعد حصناً للمهندسين والمراقبين وغيرهما من الوظائف الميدانية، موضحاً أن الجميع سيعمل على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد تلقي التطعيم.