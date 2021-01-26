جامعة الإمارات تطلق «برنامج المستكشفين» بأسلوب التعلم الهجين

العين: ”الخليج 365”

أعلن «منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار» عن إطلاق برنامج «المستكشفين»، الذي يعد المرحلة التجريبية لنموذجي «جامعة المستقبل» و«مناهج المستقبل» اللذين ستطلقهما وتطبقهما الجامعة بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 الذي يقام نهاية العام الجاري.

ويعد برنامج «المستكشفين» برنامجاً تجريبياً مدته ستة أشهر، لمناهج «جامعة المستقبل»، حيث سيتم اختيار 60 مشاركاً من الخريجين الجدد لخوض البرنامج التجريبي، الذي سيبدأ في شهر مارس المقبل ويستمر حتى شهر أغسطس من هذا العام. وتعتمد النسخة التجريبية من البرنامج أسلوب تعلم هجين، حيث يتضمن عقد جزء من البرنامج عن بعد عبر الإنترنت والجزء الآخر سيكون وجهاً لوجه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للحفاظ على سلامة الجميع.

وقالت الدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي والمدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «برنامج «المستكشفين» سيضع نموذج مناهج المستقبل تحت الاختبار بشكل منهجي وأي خبرات مكتسبة ومخرجات تعليمية ستصدر عنه ستستخدم لإثراء ووضع الشكل النهائي لـ «مناهج المستقبل» التي ستقدمها «جامعة المستقبل»، وسيمكن البرنامج المشاركين من مواجهة وحل التحديات المتعلقة بالمحاور التي يركز عليها معرض إكسبو2020 وهي: إعادة تصور العالم عن طريق تعزيز جودة الحياة من خلال دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستحداث وسائل مبتكرة لاستدامة الحياة من خلال ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتصور استراتيجيات لتحسين الحياة من خلال خلق فرص عمل مبتكرة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التصدي للفقر والبطالة، والتفكير لتوسيع نطاق الحياة من خلال استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي».

وأشارت شبراك إلى أن جامعة الإمارات تعد المؤسسة الأكاديمية الوحيدة المشاركة من خلال جناح خاص بها في إكسبو 2020 الذي يعد فرصة فريدة للجامعات لتواصل العقول من خلال منح آلاف الطلبة خبرة كبيرة على مدى الأشهر الستة التي سينعقد خلالها هذا الحدث.

ويشار إلى أن الجامعة أنشأت مركزاً دائماً لإكسبو دبي 2020 في «منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار» الذي يحتضن عدداً من الفعاليات التي من شأنها إشراك وإلهام المجتمع الداخلي والخارجي لجامعة الإمارات حول مشاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي الهام، لتعزيز المشاركة الفاعلة والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار الملهمة والمبدعة في منصة الجامعة.

كما سيحظى طلاب الجامعة من خريجين وطلاب على مقاعد الدراسة، بفرصة للتواصل وتنمية معارفهم بفضل سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة المصممة خصيصاً من أجلهم، لتسهيل التعلم والتواصل مع أقرانهم، ومع نخبة من الخبراء والقيادات الفكرية والمدربين في مختلف مجالات تخصصهم.