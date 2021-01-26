شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية يشيد بتمثيل المرأة والشباب فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى ـ وزير الخارجية، فى كلمته أمام مجلس النواب: "يطيب لى أن أكون في بيت الشعب المصرى وبين جنبات مجلس النواب الذى يعد من أعرق المجالس النيابية"، لافتا إلى تطور الحياة البرلمانية العريقة في مصر والتى أثمرت عن برلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) إنفاذا للدستور المصرى الذى أقره الشعب في استفتاء.

ووجه وزير الخارجية، التهئنة لأعضاء مجلس النواب على ثقة الشعب التى حصلوا عليها لينوبوا عنه رقابة وتشريعا، لافتا إلى تمثيل فئتين بالمجلس من أهم فئات المجتمع، وهما المرأة والشباب الذين يمثلون دعامتين من دعامات المجتمع المصرى، مضيفا "أى مجتمع لا يولى اهتمام للمرأة والشباب، لا يتقدم، فتحية لشباب مصروسيداتها الذين ساهما في تقدم مصر منذ ثورة 30 يونيو".

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات مع مراعات مبدأ الفصل بين السلطات ومد جسور التعاون بين السلطتين، مشيرا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال شكرى، إن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات وأن هذا ألقي علي عاتقها مسئولية متضاعفة وأكثر جسامة، وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، مضيفا "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانة مصر الدولية".

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، أن الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية علي دعمها من أجل المصلحة العامة المصرية، وأشار إلي أن الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانة مصر والدفاع عن مصالحها العليا، وهناك مسئولية مضاعفة علي الدبلوماسية المصرية.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطلبات العصر، ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، خاصة وأن موقع مصر الجغرافي يحتم علي الجميع أن يعلم بكل جهد إنفاذا لسياسية رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء إلقاء وزير الخارجية بيان عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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