البنك الأهلي يخطط لضخ 2 مليار جنيه ضمن التمويل العقاري لمحدودي الدخل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك يخطط لضخ 2 مليار جنيه تمويلات جديدة في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بعدد 20 ألف مستفيد جديد خلال 2021.

وأضاف سوس أن إجمالي محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ستصل بعد التمويلات المستهدفة إلى 12 مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه في نهاية العام الماضي أي بنسبة نمو 20%.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%.

وذكر سوس، لمصراوي، أن البنك الأهلي يتيح لعملائه خدمة سداد أقساط قروض التمويل العقاري إلكترونيا عبر حزمة الخدمات التي يقدمها البنك سواء بالإيداع في حسابه الجاري عبر ماكينات الصراف الآلي، أو خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي، وغير ذلك من الخدمات المختلفة.

وكانت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك وشركات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي تجاوز 34 مليار جنيه لعدد 340 ألف مستفيد حتى نهاية ديسمبر الماضي، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات عقارية.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الأول من حيث قيمة التمويلات المقدمة ضمن مبادرة التمويل العقاري على مستوى الجهاز المصرفي، ويليه بنك مصر، ثم التعمير والإسكان، بحسب بيانات الصندوق.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للعميل في المبادرة يتراوح حاليا بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب حالة كل عميل، ورفعها في الإعلان الأخير إلى 60 ألف جنيه.

وبحسب مي عبد الحميد، بلغ دعم الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 525 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يصل إجمالي الدعم المقدم من وزارة المالية للفائدة في إطار مبادرة البنك المركزي إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.