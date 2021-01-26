هربًا من البرد والوباء، مهاجرون يستولون على روضة أطفال مهجورة في باريس

اسماعيل عبد الحي - إستولى حوالي 300 مهاجر أمس الأحد، على روضة أطفال مهجورة في الدائرة 16 بباريس، مطالبين بإيوائهم "من البرد والوباء".

ونظمت هذه المبادرة مجموعة من الجمعيات المهتمة بالمهاجرين، مثل "يوتوبيا 56"، و"الحق في السكن DAL"، و"تضامن المهاجرين" وغيرها.

وقال يان مانزي، مؤسس جمعية "يوتوبيا 56" إن "الهدف ليس البقاء هناك، بل الحصول على مأوى لهؤلاء الأشخاص"، موضحا أن الروضة مهدمة وسقفها محطم جزئيا، وهي واحدة من 489 مكانا تم الإبلاغ عنها مجانا للدولة لإيوائهم، كجزء من "الإستيلاء الجماعي" الذي أنشأته هذه الجمعيات.

ومن جهته، إقترح عمدة باريس أن ينام هؤلاء المهاجرون في صالات للألعاب الرياضية، لأن الروضة المهجورة منذ عامين والكائنة في شارع إرلنغر، "ليست دافئة وغير آمنة".

وأوضح نائب العمدة المسؤول عن قضايا الهجرة والإقامة الطارئة أنه "إعتبارا من هذا المساء، سنوفر قاعتين للألعاب الرياضية لإستيعاب الأشخاص الذين تجمعوا هنا".

وأضاف لدى زيارته المكان "الحقيقة أن إقامة اللاجئين هي إختصاص الدولة، وبالتالي سيكون من الضروري أن نتولى المسؤولية ونقدم حلولا دائمة لهؤلاء الأشخاص".

من جهتها، قالت جمعية "يوتوبيا 56" إن النقل إلى الصالات الرياضية يجب أن يتم مساء أمس الأحد، مرحبة بهذه "الإستجابة السريعة".

روسيا اليوم