أكثر من مليون و140 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,140,687 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، اليوم الثلاثاء.

وأصيب رسمياً أكثر من 99,631,810 أشخاص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 60,485,100 شخص.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وسجلت الاثنين 9666 وفاة إضافية و492,081 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1733 وفاة وألمانيا (903) وإسبانيا (767).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 421,134 وفاة من أصل 25,297,546 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل، حيث سُجلت 217,664 وفاة و8,871,393 إصابة والهند مع 153,587 وفاة (10,667,838 إصابة) والمكسيك مع 150,273 وفاة (1,771,740 إصابة) والمملكة المتحدة مع 98,531 وفاة (3,669,658 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 180 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (163)، والجمهورية التشيكية (146) والمملكة المتحدة (145)، وإيطاليا (142).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء 705,375 وفاة (32,279,350 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 575,976 وفاة (18,241,436 اصابة) والولايات المتحدة وكندا 440,319 وفاة (26,048,205 إصابات).

وسجلت في آسيا 236,291 وفاة (14,975,110 إصابات) والشرق الأوسط 95845 وفاة (4,598,052 إصابة) وإفريقيا 85936 وفاة (3,458,0195 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31640 إصابة).



