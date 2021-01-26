ميركل تنتقد أداء حكومتها في مواجهة جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أداء حكومتها، خلال العام الماضي في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل، خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن نقاط الضعف والقوة في ألمانيا أصبحت واضحة الآن.

وذكرت المستشارة الألمانية أنه يمكن البناء على الروح العامة والتزام المواطنين في ألمانيا، مضيفة أن الموارد المالية القوية شكلت أساساً جيداً في مواجهة الأزمة، موضحة أن الحكومة تمكنت عبر هذا الأساس من مساعدة الشركات والمواطنين.

في المقابل، انتقدت ميركل سرعة الإنجاز في ألمانيا. وقالت: «سرعتنا في إنجاز المهام غير كافية»، مشيرة إلى أن سير العمليات كثيرا ما يتخذ مساراً بيروقراطياً للغاية، ويستغرق وقتاً طويلاً.

وشددت على ضرورة معالجة هذا القصور، وقالت: «الواضح في هذه الأيام أننا لسنا على مستوى جيد فيما يتعلق بالرقمنة في مجتمعنا»، ممثلة على ذلك بقصور في التشابك الرقمي بين الهيئات الصحية والأجهزة الإدارية والنظام التعليمي.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا بدلاً من انعقاده التقليدي في دافوس بسويسرا.