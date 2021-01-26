روسيا: هناك حاجة لجهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة نيو ستارت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لجهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية قبل انتهاء العمل بها الشهر المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن تمديد المعاهدة سيكون في مصلحة البلدين وسيفيد العالم كله.

وتقيد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.