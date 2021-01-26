المفوضية الأوروبية لـ مصنعي اللقاحات: التزموا بوعودكم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أوروبا، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، أن على مصنعي اللقاحات ”الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم“، لا سيما وأنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.

وقالت لايين، في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: ”استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى، وضمان منفعة عالمية حقيقية. والآن، يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها“، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته، بعد تأخر فايزر/بايونتيك، ومن ثم البريطانية أسترازينيكا، في تسليم الجرعات.