حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة.



فقد تسلم وبحضور صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذى حضر عبر تقنية الاتصال المرئي .. أوراق اعتماد كل من مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق والمعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية وسعادة داميكا مالراج دى سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية والدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان.

ونقل السفراء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحيات قادة وزعماء دولهم وتمنياتهم لسموهما موفور الصحة والعافية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في معرض ترحيبه بالسفراء العرب والاجانب ان دولة الامارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا تمد يدها بالخير والسلام والاحترام لكل الشعوب والدول الشقيقة والصديقة دون تمييز.

وأشار إلى أن سياسة دولتنا ودبلوماسيتها التي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحكمها في المقام الأول العلاقات الانسانية وهي قائمة على توازن العلاقات مع هذه الدول في مختلف المجالات والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية العليا ودعم وتأييد الجهود الدولية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بين الدول والشعوب وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية بجميع مكوناتها في جميع المناطق والبلدان.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالسفراء الجدد متمنيا لهم ولعائلاتهم اقامة سعيدة ومستقرة في رحاب دولتنا وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والحضارات حيث يعيش الجميع بتناغم وتفاهم وأمان .

ومن جانب آخر وأمام أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية حيث اقسم كل من اصحاب السعادة محمد إسماعيل السهلاوي سفيرا لدى البرتغال وأحمد الحاي الهاملي سفيرا لدى جمهورية تركمانسان وراشد سعيد الشامسي سفيراً لدى جمهورية تشاد وعلي يوسف النعيمي سفيرا لدى جمهورية كوت ديفوار وخالد ناصر العامري سفيرا لدى جمهورية سيريكلانكا ومطر حامد النيادي سفيرا لدى دولة الكويت والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

فقد أقسموا جميعا بالله العظيم أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها ويضعوا مصلحتها فوق كل اعتبار وأن يؤدوا أعمال وظيفتهم بالأمانة والإخلاص وأن يحافظوا على أسرارها.

وقد تمنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسفرائنا في الخارج النجاح والتوفيق في خدمة قضايا وطنهم وشعبهم وأن يلتزموا الأخلاق والسلوكيات والقيم النبيلة في جميع علاقاتهم وتحركاتهم في الدول التي يمثلون فيها دولتهم.

وخاطبهم بالتأكيد على أن يضعوا سمعة الوطن وخدمة المواطنين من مرضى وطلبة دارسين ورجال أعمال وسياح في أعلى درجات سلم أولوياتهم.