بالأرقام.. ضحايا كورونا حول العالم

وأصيب رسميا أكثر من 99.14 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء شفي منهم ما لا يقل عن 60 مليونا.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء، إذ سجلت أكثر من 419 ألف وفاة، تليها البرازيل حيث سجلت 217 ألف وفاة، والهند أكثر من 153 ألف وفاة، والمكسيك 149 ألف وفاة، فيما اقتربت الوفيات في المملكة المتحدة من 100 ألف وفاة.

