امرأة بغدادية تحاول الانتحار وشرطة اربيل تنقذها

وبحسب وسائل اعلام كردية، "فإن أحد المنقذين منتسباً في مديرية المرور، ويتولى تنظيم حركة السير أسفل جسر فرانسوا ميتران، وهو جسر علوي مخصص للمشاة، والآخر يعمل ضمن حرس وزارة العدل".

ووجه المتحدث باسم مرور أربيل فاضل حاجي، "شكره إلى الشرطيين على عملهما البطولي، موضحا ان المرأة كانت تنوي إلقاء نفسهما من أعلى الجسر، غير أن الشرطيين تمكنا من الإمساك بها في اللحظات الأخيرة وتسليمها إلى الجهات المختصة.



وذكرت وسائل الاعلام، "ان السيدة التي حاولت الانتحار من أهالي بغداد، ولديها مشاكل مع زوجها وعائلة والدها، لذلك غادرت بغداد إلى أربيل، وعاشت مع صديقة لها".

وأضاف "أن السيدة أبلغت الشرطة في بادئ الأمر بانها لم تكن تنوي الانتحار، لكنها أقرت لاحقاً، وقالت إنها “مرهقة نفسياً وأرادت وضع حد لحياتها".