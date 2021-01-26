اعتقال متهم بحيازة 1كغم من المخدرات في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم بالمخدرات في سيطرة عفك.



وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قواتها في سيطرة عفك القت القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة ذي قار باتجاه الديوانية بعد أن وجد بحوزته اثناء تفتيشه على كمية 1 كغم من مادة الكرستال المخدرة".



وأشار البيان إلى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.