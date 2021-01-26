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رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالته من منصبه

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.
وحقق رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، ما يسمح له بالحفاظ على الائتلاف الحاكم، قبل أقل من أسبوع، من استقالة وزيرين من حزب فيفا إيطاليا بالحكومة من منصيبهما، ما تسبب فى أزمة سياسية خطيرة فى إيطاليا.

وقال كونتى فى اجتماع مجلس الشيوخ أمس"إلى كل أولئك الذين لديهم مصير إيطاليا في قلوبهم، أطلب منكم اليوم: ساعدونا.. ساعدونا على الخروج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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