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انت الان تتابع خبر بالصور.. تظاهرة في الناصرية تطالب بإعدام الإرهابيين في سجن 'الحوت' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خرجت اليوم الثلاثاء، تظاهرة في محافظة ذي قار للمطالبة بإعدام الإرهابيين في سجن الحوت.
وقال مراسل الخليج 365، إن "مواطنين خرجوا في تظاهرة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، للمطالبة بإعدام الارهابيين في سجن الحوت المركزي".
وتأتي هذه المطالبات على خلفية الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في مناطق متفرقة من العراق، كان أبرزها تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد الذين أديا إلى وقوع العشرات من القتلى والجرحى.