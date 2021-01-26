بايدن عن مساءلة ترامب: "يجب أن تحدث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقات مستفيضة بشأن إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها "يجب أن تحدث".

جاء تعليق بايدن، خلال مقابلة قصيرة وجهًا لوجه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية من داخل أروقة الجناح الغربي، حيث أقر بتأثيرها المحتمل على جدول أعماله التشريعي ومرشحي الحكومة، لكنه أوضح أنه سيكون هناك "تأثير أسوأ إذا لم تحدث".

وقال بايدن، لـ"سي إن إن"، إنه يعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة لو كان أمامه ستة أشهر في فترة ولايته، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن 17 نائبًا جمهوريًا سيصوتون لإدانة ترامب.

وأوضح: "تغير مجلس الشيوخ منذ كنت هناك، لكنه لم يتغير لهذه الدرجة".

جاءت تعليقات بايدن في نفس الليلة التي أطلق فيها مديرو المساءلة رسميًا بداية المحاكمة بعدما ساروا عبر مبنى الكابيتول وبدأوا قراءة لائحة الاتهامات ضد ترامب داخل مجلس الشيوخ.

وتضيف تعليقات بايدن، الإثنين، إلى البيان الذي نشره في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف فيه تصويت مجلس النواب على عزل ترامب بأنه "تصويت حزبي من جانب أعضاء اتبعوا الدستور وضميرهم".

ومع اقتراب مساءلة ترامب، هناك سؤالين ملحين، هما: ما إن كان الديمقراطيون سيطلبون شهودًا وكم المدة التي ستستغرقها المحاكمة؟، وطبقًا لعدة مصادر، لازالت الأسئلة غير معروفة بعد.

في سياق متصل، قالت مصادر لشبكة "سي إن إن"، إن الرئيس السابق ترامب لازال يعمل على تشكيل فريق قانوني كامل من أجل المحاكمة بمجلس الشيوخ، رغم أنه بدأ صياغة استراتيجية دفاعية مع بوتش باورز، المحامي من كارولينا الجنوبية الذي وافق على تمثيله في المحاكمة التاريخية.

وأضاف مصدران مطلعان على المسألة أنه جرى التواصل مع تشارلي كوندون المدعي العام السابق لولاية كارولينا الجنوبية للانضمام إلى الفريق القانوني.

لكن في بيان مقتضب لـ"سي إن إن"، مساء الإثنين، قال: "لن أمثل الرئيس السابق ترامب. شكرا".

ورفض متحدث باسم الرئيس السابق التعليق على أي معلومات إضافية بشأن فريقه القانوني.

وأوضح أشخاص مطلعون على الأمر أنه مع تبقي أسبوعين فقط على جوهر المحاكمة، لايزال ترامب يكافح لإيجاد محامين آخرين للانضمام إلى فريقه.

وقالت مصادر إن بعض مكاتب المحاماة أثارت تساؤلات بشأن ما إن كانوا سيتلقون أجرًا، وعبر آخرون عن ترددهم في ربط أنفسهم بالتمرد المميت الذي شهده مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.