رئيسة إثيوبيا في جولة أفريقية لشرح موقف بلادها حول سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الخارجية الإثيوبية عن زيارة تجريها رئيسة البلاد، سهلي ورق زودي، إلى الكونغو الديمقراطية لشرح موقف أديس أبابا في ملف سد النهضة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإثيوبية مع الكونغو الديمقراطية كما تهدف إلى شرح موقف إثيوبيا حول أهمية سد النهضة والجهود المبذولة في عملية التفاوض.

وأشارت مفتي إلى أن الكونغو الديمقراطية ستترأس الاتحاد الأفريقي في دورته المقبلة 2021.

وتنتقل رئاسة الدورة الحالية من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في مراسم الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ34 .

وبدأت رئيسة إثيوبيا أمس جولة أفريقية لدول حوض النيل تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلادها والدول الأفريقية التي تشملها الجولة فضلا عن شرح موقف بلادها من ملف سد النهضة والجهود المبذولة في ذلك.

واستهلت ورقي، جولتها أمس بدولة تنزانيا التي التقت فيها بالرئيس جون ماجوفولي، وتبادلت معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية.

وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في موقعها اليوم أن لقاء الرئيسة مع نظيرها التنزاني ركز على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واتفقا على عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والتي حدد لها مارس أو أبريل من هذا العام.

كما اتفقا على العمل بشكل وثيق في العديد من القطاعات بما في ذلك التجارة والاستثمار والطيران.

تجدر الإشارة إلى أن تنزانيا كانت أول دولة على ضفاف النهر تصدق على اتفاقية الإطار الشامل (CFA) بشأن استخدام مياه النيل

وتوجهت الرئيسة الإثيوبية اليوم الثلاثاء ،إلى الكونغو الديمقراطية بعد اختتام زيارتها لتنزانيا.

والخميس الماضي أكد السودان، تمسكه بالحل الأفريقي للخلافات الداخلية للقارة، وعلى رأسها ملف سد النهضة.



ومن المقرر أن تتسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من فبراير/شباط المقبل عقب قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

