استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قرب مدينة (سلفيت) شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إنها ابلغت من الارتباط المدني الفلسطيني باستشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنودا اسرئيليين أطلقوا النار على شاب بعد محاولته طعن أحدهم بالقرب من مستوطنة (ارائيل) المقامة على أراضي محافظة (سلفيت).

ونشر فلسطينيون شريطا مصورا أظهر الشاب وهو ملقى على الأرض وقال أحدهم إن شابا كان يسير باتجاه الجنود فاقترب جنديان من الشاب وألقوه أرضا وأطلقوا النار عليه.