شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تطالب مصنعي لقاحات كورونا بالإيفاء بوعودهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بعد الإعلان عن تأخير في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أوروبا، أن على مصنعي اللقاحات «الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم»، لاسيما أنهم استفادوا من استثمارات أوروبية هائلة.

وقالت في مداخلة بالفيديو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: «استثمرت أوروبا المليارات لتطوير اللقاحات الأولى وضمان منفعة عالمية حقيقية، والآن يتعين على الشركات الإيفاء بوعودها»، مع تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته بعد تأخر فايزر/بايونتيك ومن ثم البريطانية أسترازينيكا في تسليم الجرعات.

وفي موضوع متصل؛ حث سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا، الثلاثاء الدول الغنية على الكف عن جمع وتخزين المزيد من لقاحات كوفيد-19 التي طلبتها، ولكنها لا تحتاج إليها على الفور؛ قائلاً إن على دول العالم العمل معاً لمكافحة الجائحة.

وقال رامابوسا في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: «نريد من الذين يكنزون اللقاحات أن يتركوها كي تحصل عليها دول أخرى».

وأضاف: «الدول الغنية في العالم اشترت كميات كبيرة من اللقاحات. حتى أن بعض الدول اشترت أربعة أمثال ما تحتاج إليه شعوبها؛ مما يؤدي إلى استبعاد دول أخرى».

وأوضح رامابوسا، الذي يتولى حالياً رئاسة الاتحاد الإفريقي، أن الدول الإفريقية تريد أن تكون لديها القدرة على الوصول للقاحات بنفس السرعة التي لدى دول أخرى.