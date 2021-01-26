شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تجري مناقشات لتسريع الحصول على اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول-رويترز

قال مسؤول صحي أفغاني، الثلاثاء، إن برنامج «كوفاكس» الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تعهد بتخصيص 112 مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لوباء «كوفيد-19» من أجل تطعيم 20 في المئة من سكان أفغانستان.

وقال وحيد مجروح، وكيل وزارة الصحة الأفغانية، للصحفيين إن الحصول على اللقاحات سيستغرق نحو ستة أشهر لكن السلطات تجري مناقشات للحصول عليها قبل ذلك. وبرنامج «كوفاكس» هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس «كورونا». ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفاً في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.