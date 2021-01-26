شكرا لقرائتكم خبر عن مسعى سعودي لتوفير لقاحات «كورونا» لليمن ودول إفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في إفريقيا.

وأضاف في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الإفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج «كوفاكس» وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات «كوفيد-19».