شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تحذف «صوراً سلبية» عن بعض الثقافات في إحدى ألعابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - رويترز

قررت ديزني تجديد لعبة (جانجل كروز) أو «رحلة في الغابة» في مدينتي الملاهي بكاليفورنيا وفلوريدا لحذف ما وصفتها الشركة بأنها «صور سلبية» عن بعض الثقافات.

وقالت ديزني إنه سيتم تجديد اللعبة التي تأخذ روادها في رحلة نهرية «حتى تعكس وتثمن تنوع العالم من حولنا».

ويرى منتقدون أن اللعبة، التي دُشنت عام 1955، تنطوي على «إيحاءات عنصرية» في تصوير بعض الشخصيات غير الغربية على أنهم «همج ومن آكلي لحوم البشر».

وقالت ديزني في تدوينة: إن التحديث سيتضمن مشاهد وحبكة جديدة للعبة، ولم تحدد الشركة موعداً لإطلاق النسخة المحدثة؛ لكنها قالت إن التغييرات لا علاقة لها بفيلم (جانجل كروز) الذي يقوم ببطولته نجم أفلام الحركة دواين جونسون، والمقرر طرحه في يوليو/تموز.

وقال كريس بيتي، وهو مسؤول تنفيذي عن الإبداع في والت ديزني، خلال مقابلة: «هذه ليست إعادة تصور للعبة برمتها. إنها جانجل كروز التي تعرفونها وتحبونها. نتصدى في الوقت نفسه للصور السلبية عن السكان الأصليين».

وتأتي التغييرات في أعقاب مراجعة ثقافية في الولايات المتحدة لمواجهة العنصرية الممنهجة؛ مما أدى إلى إدخال تعديلات على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وكانت ديزني قد نشرت العام الماضي إرشادات مرفقة ببعض أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية التي أنتجتها مثل (بيتر بان) للتنويه إلى أن هذه الأعمال تحتوي على تصوير نمطي عفا عليه الزمن لأصحاب البشرة الملونة.