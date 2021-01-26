شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب إفريقيا يطالب بتوزيع عادل للقاحات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج - رويترز

حث سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا، الثلاثاء الدول الغنية على الكف عن جمع وتخزين المزيد من لقاحات كوفيد-19 التي طلبتها، ولكنها لا تحتاج إليها على الفور؛ قائلاً إن على دول العالم العمل معاً لمكافحة الجائحة.

وقال رامابوسا في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: «نريد من الذين يكنزون اللقاحات أن يتركوها كي تحصل عليها دول أخرى».

وأضاف: «الدول الغنية في العالم اشترت كميات كبيرة من اللقاحات. حتى أن بعض الدول اشترت أربعة أمثال ما تحتاج إليه شعوبها؛ مما يؤدي إلى استبعاد دول أخرى».

وأوضح رامابوسا، الذي يتولى حالياً رئاسة الاتحاد الإفريقي، أن الدول الإفريقية تريد أن تكون لديها القدرة على الوصول للقاحات بنفس السرعة التي لدى دول أخرى.

وتفشي الجائحة في جنوب إفريقيا هو الأسوأ في القارة الإفريقية التي تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من اللقاحات لبدء حملات تطعيم لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وتابع رامابوسا: «لن ننعم جميعاً بالأمان إذا تمكنت دولة من تطعيم سكانها، ولم تتمكن دولة أخرى من ذلك».