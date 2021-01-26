شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمراً صحفياً، الاثنين، بشأن دعم الصناعات الأمريكية، أعلن خلاله عن توقيعه مرسوماً رئاسياً لدعم المنتجات الأمريكية في المؤسسات الفيدرالية. متعهداً بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية.



وقال بايدن: نأخذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي، الأولوية في المؤسسات الفيدرالية لشراء المنتجات الأمريكية. سأعمل على وضع خطة للإنعاش ولتحفيز الشركات الأمريكية.

وتعهد الرئيس الأمريكي بدعم التنافسية لدى الشركات الأمريكية، كذلك استثمار مليارات الدولارات في مجالات الأبحاث والتطوير، وفي قطاع السيارات الصديقة للبيئة.

وأضاف بايدن: سأوقع أمراً تنفيذياً يحفز على خلق وظائف إضافية ودعم الصناعة المحلية. القرار سيوفر مئات آلاف فرص العمل، مضيفاً: قادرون على إعادة إطلاق الاستثمار والوظائف.

وأشار بايدن إلى أنه سيعمل على إقرار خطة الإغاثة بالتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ. وحول تداعيات فيروس «كورونا» على الدراسة، تعهّد الرئيس الأمريكي بتأمين عودة آمنة للمدرسين والطلاب للوقاية من الفيروس، وقال: المدرسون الأمريكيون يرغبون بالعودة للمدارس لكن بشكل آمن.