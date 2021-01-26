شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تعتقل 150 في ثالث أيام العنف بسبب حظر التجول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

اعتقلت الشرطة الهولندية 150 شخصاً في ثالث ليلة من الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن بأنحاء هولندا؛ حيث أضرم محتجون الحرائق، وألقوا الحجارة، ونهبوا المتاجر، في أعمال عنف أثارها فرض حظر تجول ليلي لاحتواء فيروس «كورونا».

وجاء أول حظر تجول تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تحذير من المعهد الوطني للصحة من موجة جديدة من الإصابات، بسبب السلالة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا. وفُرض حظر التجول على الرغم من تراجع حالات الإصابة الجديدة على مدى أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، إن عشرة من رجال الشرطة أصيبوا في مدينة روتردام الساحلية، وتم إلقاء القبض على 60 من المحتجين الليلة الماضية.

وقال تلفزيون (إن.إتش نيوز)، إن صحفيَّين أصيبا بعد أن استهدفتهما مجموعة من المحتجين، في العاصمة أمستردام، والآخر قرب بلدة هارلم.

وفي شرق العاصمة قال شهود، إن تسعة احتجزوا بعد اشتباكات مع قوات الأمن؛ حيث حطم المحتجون واجهات عدد من المتاجر وهاجمت مجموعة من مثيري الشغب سيارة تابعة للشرطة.

وأُغلقت المدارس والمتاجر غير الضرورية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بعد شهرين من إغلاق الحانات والمطاعم.

وسجلت هولندا 13579 وفاة و952950 إصابة بالفيروس حتى الآن.