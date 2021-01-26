شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات يناير التقاعدية بمبلغ 591.4 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات التقاعدية لشهر يناير، ستصرف اليوم الأربعاء، وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر (591) مليوناً و(485) ألفاً و(854) درهماً، مقارنة بـ (500) مليون و(44) ألفاً و(813) درهماً عن يناير من العام الماضي، بزيادة (91) مليوناً و(414) ألفاً و(41) درهماً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ (41,045) مستفيداً، مقارنة بـ(39,998) في يناير العام الماضي، أي بزيادة قدرها (1,047) مستفيداً عن 2020.

وقالت حنان السهلاوي، المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات: تتكامل أدوار كل القطاعات في الهيئة، لتعزيز جهود الهيئة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين في الوقت المحدد. مشيرة إلى أن معاشات المتقاعدين والمستحقين للعام الجاري 2021، ستصرف في 27ن من كل شهر، عدا أشهر فبراير ومارس ونوفمبر، التي ستصرف معاشاتها في اليوم 25 منها، وأغسطس في 26 منه. وارتأت الهيئة تقديم الصرف في هذه الأشهر، لموافقة يوم 27 لعطلة رسمية، وفي الوقت نفسه، مساعدة المستفيدين على تدبر شؤون معيشتهم، في وقت مبكر قبل حلول نهاية الشهر.