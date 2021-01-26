شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن عالمية وعربية تهيمن على الصدارة والوصافة لبطولاتها المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

في واقعة ربما لا تتكرر كثيراً بعالم كرة القدم، وعلى الرغم من اختلاف المسابقات وقوتها في كل دوريات العالم، الإ أن هناك شبهاً واحداً اتفق عليه عدد من الفرق هذا الموسم وهو وجود فريقين من مدينة واحدة في مركز الصدارة والوصافة.

والأبرز كان أن من بين هذه الدوريات الثلاثة الأولى عالمياً هي الانجليزي، والايطالي والاسباني، بالإضافة إلى دوريين عربيين هما المصري والسعودي.

في الدوري الانجليزي توجد فرق مدينة مانشستر في الصدارة، حيث يحل مانشستر يونايتد متصدراً المسابقة برصيد 40 نقطة، جمعها من 19 مباراة، فيما حين يوجد بالمركز الثاني والوصافة فريق مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة جمعها من 18 مباراة.

أما الدوري الإيطالي فيتصدره ومن مدينة ميلان، يحل فريق الميلان برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة، ويأتي خلفه في الوصافة فريق الإنتر برصيد 41 نقطة، جمعها من 19 مباراة أيضاً.

وفي الدوري الإسباني يوجد ناديا العاصمة، أتلتيكو مدريد في صدارة المسابقة برصيد 47 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فيما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني والوصافة برصيد 40 نقطة، جمعها من 19 مباراة.

وتتشابه الظروف أيضاً في مسابقة الدوري المصري، حيث يتصدر ناديان من العاصمة القاهرة، هما النادي الأهلي برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، ويأتي خلفه نادي الزمالك في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بأهداف أقل حيث جمعهما من 8 مباريات أيضاً.

الأمر تشابه أيضاً في مسابقة الدوري السعودي، حيث يتصدر فريقان من العاصمة الرياض المسابقة، حيث يوجد الهلال بالمركز الأول برصيد 30 نقطة جمعها من 15 مباراة، فيما يوجد الشباب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة جمعها من 15 مباراة أيضاً.