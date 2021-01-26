شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية»: 6 خطوات لتجديد تصريح الإقامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، 6 خطوات لتجديد تصاريح الإقامة، وبالإمكان تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.ica.gov.ae، أو التطبيق الذكي Ica UAE eChannels، وتضمنت: التسجيل وإنشاء الحساب «الهوية الرقمية»، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ومن ثم اختيار خدمة تجديد تصريح الإقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة ودفع الرسوم، بعد ذلك تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر إلى شركة التوصيل المعتمدة وبعد ذلك يوضع ملصق الإقامة على الجواز لتوصيله.

وطالبت المتعاملين بضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، تفادياً لتأخير تسليم المعاملة، وضمان سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.

ودعت المتعاملين إلى ضرورة استخدام التطبيق الذكي للتمكن من متابعة الطلبات والتعرف إلى الإجراء المطلوب، تفادياً لتأخر إنجاز المعاملة أو الوقوع في غرامات. مشيرة إلى خطوات متابعة الطلبات،هي: الدخول باسم الحساب المسجل، والرقم السري، والدخول للصفحة الرئيسية لصاحب الحساب، والضغط على الشاشة لأعلى، ثم اختيار «خدماتي»، وتتبع الطلبات، والضغط على علامة السهم، واختيار الطلب المراد التحقق منه من قائمة العرض الرئيسية، وستظهر حالة الطلب لآخر مرحلة.