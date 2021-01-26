شكرا لقرائتكم خبر عن حاولوا خداع إمام بـ 25 مليون دولار مزيّفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي، عصابة من 3 أفارقة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزييف 25 مليون دولار، والشروع في ترويجها وبيعها لكمين من الشرطة، بمبلغ 5 آلاف دولار.

دارت أحداث القضية في أغسطس الماضي، حين تقدم إمام مسجد عربي ببلاغ لشرطة دبي، يفيد بأن تشكيلاً عصابياً من ثلاثة أفارقة طلبوا منه المساعدة لترويج دولارات نظير نسبة منها.

وحسب إفادة المبلّغ في أوراق القضية، بأنه عرض عليه أحد المتهمين مساعدته، والمتهمين الآخرين، كونه يجيد الفرنسية، على تبييض 25 مليون دولار، نظير 5 آلاف دولار، فأخبرهم بالموافقة، وتوجه إلى الشرطة، وقدم بلاغاً بالواقعة، حيث طلب منه رجال التحريات مساعدتهم لإعداد كمين لضبط المتهمين.

وذكر المبلّغ انه تواصل مع المتهمين، وتم الاتفاق على موعد في أحد الفنادق، حيث عرضوا عليه حقيبة بداخلها مبالغ كبيرة ملطخة بمادة، وسكب أحدهم مادة عليها، فنظفها، فأرسل المبلّغ إشارة لدهم المكان، وضبط المتهمين.

وأفاد شرطي في تحقيقات النيابة، بأن فريقاً من التحريات قبض على المتهمين الثلاثة بعد الاتفاق مع المبلغ عن العصابة، حيث عثر داخل غرفتهم على 25 مليون دولار من فئة 100 دولار، وأقروا بأنها مزورة يعدونها للترويج والبيع والاحتيال، فأمرت المحكمة باستمرار حبسهم على ذمة القضية.