أكبر المواهب الشابة تنضم إلى أوميجا دبي ديزرت كلاسيك

أكمل المنظمون جاهزيتهم قبل 24 ساعة من الانطلاق يوم الخميس «28 يناير» لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي ستتواصل حتى يوم السبت المقبل «31 يناير»، في نادي الإمارات للجولف، وهي البطولة الأعرق في المنطقة في الجولة الأوروبية، وتحتفل بالنسخة الـ32 هذا العام، بالتزامن مع نجاح دولة الإمارات في كسب تحدي جائحة فيروس «كورونا» أقوى من أي وقت مضى، بإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبرى.

ومع توافد نخبة من أفضل لاعبي الجولف في العالم للمشاركة في البطولة، وتحديداً باقة من اللاعبين الذين تنافسوا خلال الأيام الماضية في أبوظبي، فإن البطولة وجهت الدعوة أيضاً إلى بعض من اللاعبين المحترفين والهواة الشباب الواعدين من جميع أنحاء العالم؛ لنيل فرصة التنافس ضد مجموعة مملوءة بالنجوم الكبار.

وسينضم إلى البطولة النجم الياباني الناشئ تاكومي كانايا وكلٌّ من الجنوب إفريقيين الموهوبين جاريك هيجو وجايدن شابر والأسكتلندي كونور سيمي، والمغربي كريم الحلي والواعدين الأردني شيرغو الكردي والإسباني إدوارد روسو، وكلهم يأملون ترك بصمتهم في بطولة «الشرق الأوسط الكبرى» المرموقة.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي العربي؛ حيث وجد الشاب الأردني شيرغو الكردي نفسه أيضاً يصنع التاريخ في فبراير/شباط من العام الماضي، من خلال كونه أول لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، يفوز بنقاط التصنيف العالمي للجولف، مع حصوله على المركز الثاني في بطولة «الرحلة إلى الأردن» في «مينا تور» في العقبة بعمر 16 سنة فقط.

ويبلغ الكردي الآن 17 عاماً، وهو الذي فاز بلقب بطولة العرب تحت 18 عاماً بشكل متتالٍ، متحمساً لإمكانية مواجهته بعض نجوم الجولف في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.

كما يظهر المغربي الحلي لأول مرة في هذا الحدث، وهو ظهوره الثاني عموماً فقط في الجولة الأوروبية، بعد المشاركة في بطولة كأس الحسن الثاني 2018.

وكما سيظهر العضو السابق في نادي الإمارات للجولف - وبطل النادي السابق - الألماني سيباستيان هيزيل، للمرة الثانية في البطولة، متطلعاً إلى الاستفادة من معرفته المحلية.

أصبح الياباني كانايا محترفاً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد مسيرة ناجحة للهواة وتصدر عناوين الصحف بسرعة في الشهر التالي؛ حيث فاز في بدايته الاحترافية الثانية فقط في بطولة دنلوب فينيكس المفتوحة في وطنه.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً قد فاز سابقاً في جولة اليابان للجولف بصفته أحد الهواة في عام 2019، وفاز أيضاً في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة 2018، والتي أكسبته مكاناً في المجموعة في بطولة الماسترز للعام التالي.

وقال كانايا، الذي أصبح محترفاً بعد فوزه بميدالية مارك إتش ماكورماك لعام 2020 بصفته لاعباً رائداً في تصنيف هواة الجولف العالمي: «يشرفني تلقي دعوة للعب في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك هذا العام. هذا الحدث مشهور في عالم الجولف، وقد فاز العديد من الأسماء العظيمة هنا في الماضي. أعلم أنه لقب يريد جميع اللاعبين الفوز به، وأود أن أتنافس مع فرصة للفوز به في أول مشاركة لي في الجولة الأوروبية».

استمتع كل من هيجو وشابر بموسم جيد العام الماضي، حيث فاز هيغو بأول لقب له في الجولة الأوروبية في بطولة البرتغال المفتوحة في وشابر، الذي أثار الإعجاب عدة مرات على أرض وطنه في أحداث الجولة الأوروبية.

أكسبه فوز هيجو مكانة في جولة، وانتهى لاحقاً في المركز الثالث في بطولة تلال أفروديت قبرص المفتوحة، مما ساعده في التأهل للظهور الأول في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وأنهى شابر في المركز الثاني لصديقه كريستيان بيزويدنهاوت في ليوبارد كريك في نوفمبر/تشرين الثاني؛ ليكون ضمن العشرة الأوائل في مناسبتين لهذا الموسم في الجولة الأوروبية، بعد حصوله على المركز السادس في بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة في يناير/كانون الثاني.

وأكدت هذه النتائج إمكانات اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، وهو حريص على الانطلاق، والاستفادة من الظهور الثاني في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك بعد ظهوره الأول العام الماضي.

كما وافق على الدعوة الهاوي الإسباني إدوارد روسو، الذي جذب الأضواء العام الماضي في أول ظهور له في الولايات المتحدة المفتوحة، من خلال تسجيله «إيجل» في حفرة الافتتاح في الجولة الأولى.

ولعب روسو في 2018 كأس رايدر جونيور ويحتل حالياً المرتبة السادسة في تصنيفات الجولف العالمية للهواة. في نوفمبر، لعب جولات التحدي المتتالية في وطنه وانتهى في المراكز الخمسة الأولى في كلتا المناسبتين.

ونشأ هيزيل في دبي وبدأ يلعب الجولف في سن الثامنة. أصبح عضواً في نادي الإمارات للجولف؛ حيث كان بطلًا متعدد الأندية قبل مغادرته للكلية في الولايات المتحدة في عام 2005. تحول اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى محترف في عام 2012، وفاز بلقبه الأول في جولة التحدي في عام 2019 في بطولة دي بريتاني المفتوحة في طريقه لكسب بطاقة الجولة الأوروبية لعام 2020.

وتمتع الأسكتلندي سايم بحملة رائعة في الجولة الأوروبية العام الماضي؛ حيث كان ضمن العشرة الأوائل في سبع مناسبات وظهوره لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام الموسم، فاز اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بأول لقب له في جولة التحدي عام 2019 في تركيا؛ ليكسب مكانة اللعب في الجولة الأوروبية.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة: «على مدار تاريخها، قدمت أوميجا دبي ديزرت كلاسيك دائماً منصة للمواهب الصاعدة من جميع أنحاء العالم لاختبار أنفسهم ضد أفضل لاعبي الرياضة. إنه لشرف لنا أن نكون قادرين على منحهم هذه الفرصة، ونتطلع إلى رؤية أدائهم في المجلس مع نجوم اللعبة».

آخر لاعب تلقى دعوة للمنافسة هو ديفيد هاول الفائز السابق بأوميجا دبي ديزرت كلاسيك، والذي اختتم لقبه الأول في الجولة الأوروبية في دبي عام 1999. وقد تم تعيين الرجل الإنجليزي الذي يحظى باحترام كبير في مجلس إدارة الجولة الأوروبية الشهر الماضي، وهو يدخل موسمه رقم 26 في الجولة الأوروبية، مع خمسة انتصارات وظهور مرتين في كأس رايدر.