شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر يتساءل عن موقف مصر من الإدارة الأمريكية حال تدخلها بالشئون الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب محمود بدر عن موقف الدولة المصرية حال تدخل الإدارة الأمريكية فى الشئون الداخلية المصرية، كما حدث من إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما.

وقال النائب، إن السياسية الخارجية المصرية محترمة لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأحد ونحن لا نسمح لأحد بالتدخل فى شؤننا.

وطالب النائب بعرض آخر المستجدات بالملف الليبى، وما حدث فيه على نواب الشعب حتى يقف الجميع على آخر تلك الأمور، خاصة فى ظل التخوف من ما يقوم به الطرف التركى وأذنابه.

وأشار النائب صفي الدين خربوش، إلى ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بالرد بقوة علي الجانب الإثيوبى، خاصة فى ظل وجود تصريحات من مسئولين رسميين تسيئ لملف سد النهضة ولحقوق مصر التاريخية والتعدى عليها.

وقال النائب، إن إثيوبيا تتصرف وكأنها دولة عظمى، وهذه التصريحات تستغلها بعض وسائل الإعلام المغرضة للهجوم على مصر، ولذلك لابد من وقفة كما أنه لابد أن تصدر وزارة الخارجية بيان أسبوعيا للشعب المصرى حتى يعرف آخر المواقف بشأن ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء تعقيب النواب على بيان وزير الخارجية الذى ألقاه أمام الجلسة العامة تنفيذ برنامج الحكومة.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء. ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



اشرف رشاد رئيس الاغلبية البرلمانيه



الجلسة العامة (2)



الجلسة العامة اليوم



الجلسة العامة بمجلس النواب



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



النائب أحمد مقلد



النائب ايمن ابو العلا



النائب إيهاب منصور



النائب طارق رضوان



النائب كريم درويش



النائب مصطفى بكرى



النواب بالقاعة الكبرى للمجلس



رئيس مجلس النواب



سامح شكرى وزير الخارجية (2)



سامح شكرى وزير الخارجية



شامح شكرى



ضياء الدين داود



عبد الحميد الدمرداش



عمر الغنيمى



محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب



محمود بدر



منصة مجلس النواب



وزير الخارجية اثناء التوجه للمنصة



وزير الخارجية بالبرلمان



وزير الخارجية بمجلس النواب



وزير الخارجية



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