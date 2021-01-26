شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح شكرى أمام "النواب": ملف مياه النيل الأهم على أجندة السياسة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية: "إنه ليس من قبيل المبالغة أن أصف ملف مياه النيل بأنه الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء إلقاء وزير الخارجية بيان أمام المجلس عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف الوزير، أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتى على أولويات وزارة الخارجية، وكافة مؤسسات الأمن القومى المصرى، التى تعمل بدأب للذود عن المصدر الأوحد لحياة المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاء للدستور المصرى.

وقال شكرى: "تسعى مصر خلال مفاوضات سد النهضة التى شاركت فيها إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التى تتشارك في النيل الأزرق، بما يتيح لإثيوبيا تحقيق التقدم والنهضة ويقى شعبى مصر والسودان المخاطر".

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





مجلس النواب (9)



مجلس النواب (10)



مجلس النواب (1)



مجلس النواب (2)



مجلس النواب (3)



مجلس النواب (4)



مجلس النواب (5)



مجلس النواب (6)



مجلس النواب (7)