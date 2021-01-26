شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: عيد الشرطة ملحمة تاريخية خالدة فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة هو احتفال برجال مصر الأبطال وشهدائها الأبرار الذين آلوا على أنفسهم التضحية بالدماء والأرواح فداء للوطن، مشيرة إلى الملحمة الخالدة التى سطرها ضباط وجنود الشرطة دفاعا عن شرف وطنهم وكرامته بمدينة الإسماعيلية الباسلة يوم الخامس والعشرين من يناير عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين.

جاء ذلك خلال قيام وكيل مجلس الشيوخ بتقديم التهنئة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء ياسر نشأت بمقر المديرية، احتفالا بالعيد التاسع والستين للشرطة، وذلك بحضور عدد من النواب ومديرى المديريات وممثلي القوات المسلحة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وخلال اللقاء أشاد الحضور بما يبذله أبطال الشرطة من جهود لحماية مقدرات الوطن وتحقيق استقراره ومكافحة الإرهاب والخروج على القانون بكافة أشكاله وضمان أمن المواطنين، ومن جهته أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية حرص رجال الشرطة على القيام بما كلفهم به الوطن من مهام جسام، مشيراً إلى استعدادهم للتضحية بمزيد من الدماء والأرواح فى مواجهة أى تهديد لاستقرار الوطن، مقدرا أهمية التعاون مع النواب أعضاء الهيئات التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ لضمان تحقيق المصلحة العامة.