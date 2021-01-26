شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح شكرى أمام مجلس النواب: علاقات مصر مع دول أوروبا قوية وعلى أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، علي العلاقات القوية مع دول أوروبا، وهي على أعلى المستويات والتي تنعكس في تبادل الزيارات مع هذه الدول، مشيرا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في كافة المجالات، لاسيما ملف التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بياناً حول أداء وزارته خلال الفترة 2020 -20218.

وقال سامح شكري، إن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل والتعامل مع الأزمة، بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.

وأشار شكري، إلي الجهود المصرية في تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.

تأتى هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.