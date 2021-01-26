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فنان مغربي ينضم كرئيس لمشروع “The mono Box” ببريطانيا

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - انضم النجم المغربي، يوسف كركور، إلى طاقم المنظمة الفنية “the mono box” في بريطانيا ، كرئيس، ضمن مشروع جديد لها.

وينطلق يوسف كركور في التجربة الجديدة، قريبا، وذلك بعدما سطع نجمه في بريطانيا مع ترشيحه لجوائز البافتا، وتصنيفه من المواهب، التي تستحق الدعم.

وتعتبر “the mono box” منظمة فنية تعاونية غير هادفة للربح، شارك في تأسيسها مدير الحركة بولي بينيت، والممثل جوان إيولا في عام 2013.

وتقدم الشركة للممثلين، وصانعي المسرح تدريبا مستمرا، وفرصًا للكتابة، والأداء، ومساحة للتأقلم مع المستجدات.

وتعتبر المبادرة خيارا مغريا لأولئك الذين يبحثون عن طرق تدريب بديلة، والباحثين عن مجتمع عمل متشابه في التفكير، ومن يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم الفنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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