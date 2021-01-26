عشريني يلقي بنفسه أمام القطار في طنجة

جدة - عبدالحي حسين - أقدم شاب عشريني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على محاولة الانتحار برمي نفسه في سكة القطار في طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر شاب في العشرنات من عمره، أقدم على رمي نفسه أمام القطار في حي مغوغة في طنجة، إذ تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس في حالة حرجة.

وحسب المصدر ذات، فإن الهالك كان يعاني مرضا نفسيا، إذ سبق له أن حاول الانتحار أكثر من مرة من دون جدوى.

ووضع الهالك في قسم العناية المركزة، نظرا إلى خطورة إصابته، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.