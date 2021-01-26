“لالة لعروسة” يختار منشطته للموسم الجديد.. بطلة “البرتقالة المرة”

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الفنانة، هدى الريحاني، لخوض تجربة جديدة في مسارها، عبر تنشيط برنامج “لالة لعروسة” في الموسم الجديد، المرتقب انطلاقه، قريبا.

واختار القائمون على البرنامج بطلة فيلم “البرتقالة المرة” الشهير، لتعوض صفاء حبيركو، التي انسحبت من مهمة تنشيط برنامج العرسان في موسم جديد.

وتداولت تقارير إعلامية سابقا اسم فاتى جمالي لتعويض حبيركو، غير أن كل ما نشر غير صحيح.

وكانت صفاء حبيركو قد انسحبت، الموسم الماضي، من تقديم لالة لعروسة، بسبب خطورة الجائحة عليها، وهي حملها، لتعلن، قبل مدة، أنها أوقفت تجربتها في تنشيط البرامج بشكل نهائي، وتستعد لتجارب جديدة.