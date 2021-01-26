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بني ملال تتوصل بحصتها من الدفعة الأولي للقاح “أسترا-زينيكا” المضاد لفيروس كورونا – فيديو

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - شهدت بني ملال، ليلة أمس الاثنين، استنفارا أمنيا، بعد وصول الجرعات الأولى للقاح المضاد لفيروس ، إلى المركز الاستشفائي في بنيملال.

العملية عرفت تخزين كمية من جرعات اللقاح المضاد لكورونا، التي بلغ عددها 6500 جرعة مخصصة لمدينة بني ملال، ثم تخزينها في صيدلية المركز الاستشفائي الجهوي في بني ملال .

وأوضح عبد الجليل أزاز المسؤول عن الصيدلية الإقليمية في المستشفى الجهوي، أن صيدلية المستشفى توصلت بالدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، المخصصة لإنجاز المرحلة الأولى من مخطط التلقيح.

وتابع المتحدث نفسه أن جميع مراكز التلقيح مستعدة، وتنتظر الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح في المغرب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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