استقرار سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري،خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ،في السوق الموازية (السوداء).



وسجل سعر العملة الأوربية 217.43 دينار للشراء و219.85 دينار للبيع،كما استقر الدولار عند 180 دينارا للشراء و182 للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني عند 244.59 دينار للشراء و247.31 دينار للبيع.

سجل الدولار في تعاملات البنوك، 132.8931 دينار للشراء، و132.90 للبيع، مقابل 132.69 دينار للشراء و132.70 دينار للبيع الإثنين.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي مسجلا 160.94 دينار للشراء، و161 دينارا للبيع، مقابل 161.31 دينار للشراء و161.37 دينار للبيع.

وانخفض الجنيه الإسترليني مسجلا 180.93 دينار للشراء، و180.99 دينار للبيع، مقابل 181.29 دينار للشراء و181.36 دينار للبيع في ختام تعاملات أمس الإثنين.

ارتفع سعر الريال السعودي لدى البنوك إلى 35.42 دينار للشراء، و35.43 دينار للبيع، مقابل 35.379 دينار للشراء و35.405 دينار للبيع أمس.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الريال 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر درهم الإمارات في تعاملات البنوك 36.17 دينار للشراء، و36.18 دينار للبيع، مقابل 36.12 دينار للشراء و36.13 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين، ولدى السوق السوداء استقر الدرهم الإماراتي عند 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في البنوك إلى 438.30 دينار للشراء، و439.51 دينار للبيع، و بالسوق السوداء بلغ 593.89 دينار للشراء و600.49 دينار للبيع.

وكشف صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق له، عن أرقام صادمة تتعلق بالاقتصاد الجزائري، قائلاً إن درجة الخطورة بلغت ذروتها في ضوء تراجع صادرات النفط بنسبة 41% عام 2020 مقارنة بعام 2019، في دليل واضح على مدى تأثر البلاد بجائحة كورونا.

وتسببت الجائحة في ركود الطلب على النفط خلال 2020، ما أدى إلى انهيار كبير للأسعار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020.

وأوضحت أن صادرات البلاد من النفط تراجعت إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي.