شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الدفاع في كولومبيا متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الكولومبية اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو توفي متأثرا بالتهاب رئوي فيروسي له علاقة بمرض كوفيد-19.

وأُعلنت إصابة تروخيو بفيروس كورونا هذا الشهر ونُقل بعد ذلك إلى وحدة الرعاية المركزة، وتوفي بالمستشفى العسكري في بوجوتا عن عمر ناهز 69 عاما.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي بدا متأثرا بشدة "وفاة كارلوس أولميس غمرتني بمشاعر الألم... لقد فقدت كولومبيا أحد أفضل رجالها".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.