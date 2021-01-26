الحبس لمدانين هددا وأبتزا أطباء في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس لمدة ستة اشهر لمدانين اثنين عن جريمة تهديد اطباء وابتزازهم مقابل مبالغ.



وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة، فضلا عن تهديد طبيب اخصائي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم".

وأضاف البيان، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي".