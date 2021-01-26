اصابات خطيرة في حادث طعن بمدينة فرانكفورت الألمانية

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن "رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت".

واضافت ان "الشرطة انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني، بحسب روسيا اليوم.



وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

من جهته، قالت متحدثة باسم الشرطة إن "الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا".