فرقة المشاة الخامسة تنشر دوريات راجلة

بغداد - ياسين صفوان - باشرت قيادة فرقة المشاة الخامسة اليوم الثلاثاء، بنشر دوريات راجلة ومتحركة ضمن قواطع مسؤولية انتشارها لحماية الكوادر الفنية والهندسية التي تنفذ مشروع تأهيل وصيانة طريق كركوك- بغداد.

وفي بيان للوزارة حصلت الخليج 365 على نسخة منه اكدت فيه ان الهدف من خطة التأمين هو تسريع أعمال صيانة تحت غطاء أمني محكم وتفادي أي اعتداءات أو حوادث إرهابية أو تخريبية تطال الكوادر العاملة في المشروع، علماً ان هذا الطريق يعد الخط الاستراتيجي والتجاري المهم الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات المحافظات الشمالية حيث تعرض للدمار والأضرار الكبيرة خلال العمليات الحربية واصبح مسرحاً للحوادث المرورية المميتة.